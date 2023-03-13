Недосчитались зубных щеток и акустики: мужчина обокрал два магазина в Комсомольске

Мужчину осудят за серию краж цифровой техники в Комсомольске-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Менеджер одного из магазинов сети бытовой и цифровой техники обратился в полицию. Он рассказал, что во время ревизии сотрудники недосчитались товара на 12 тысяч рублей. Чуть позже с похожим заявлением обратился управляющий другой торговой точки этой же сети. На этот раз стоимость украденной с витрины техники составила 15 тысяч.

- Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Оказалось, что оба магазина обокрал один и тот же человек - 38-летний ранее судимый комсомольчанин, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что в июле 2022 года мужчина несколько раз приходил в магазины и незаметно забирал товар с витрин. Он украл две зубные щетки, триммер, фен и две акустические системы. Покидая торговые точки, он искал покупателей товара среди случайных прохожих. Цену мужчина сильно не ломил, предлагая купить новую технику за одну-две тысячи рублей.

На него завели дело по статье «Кража». Сейчас полицейские выясняют, был ли подозреваемый причастен к другим преступлениям. Если его признают виновным, он может лишиться свободы на срок до двух лет.

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