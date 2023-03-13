Решить конфликты с тиграми и создать комфортные условия для людей пытаются в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло заседание президиума, посвященное развитию охотхозяйства, сохранению животных и обеспечению особо охраняемых территорий. На нем губернатор Михаил Дегтярев поручил проработать вопрос о расширении территорий, предназначенных для передержки и реабилитации амурских тигров. Заниматься этим будут члены отраслевого блока и специалисты центра «Амурский тигр». По словам главы края, в регионе есть все разнообразие животного мира Дальнего Востока: от маньчжурской и монголо-даурской до охотско-камчатской и восточно-сибирской фаун.

- Хабаровский край - уникальный, богатейший по природному потенциалу регион. Его фауна - это более 80 видов копытных и пушных животных, медведей, птиц. Часть из них - международно значимые виды, занесенные в Красную книгу. И наша главная задача - сохранить это уникальное биоразнообразие животного мира, - сказал Михаил Дегтярев.

Председателем наблюдательного совета является Константин Чуйченко, министр юстиции РФ. В прошлом году он подарил краю современный административный комплекс в Сосновке. Здесь предстоит работать над воспроизводством животных - и в первую очередь краснокнижного хищника.

В последние годы число конфликтов амурского тигра с человеком только выросло. Одна из причин - уменьшение кормовой базы хищника. Поэтому он и выходит к людям. Только с начала года, то есть за два с половиной месяца, зафиксировано 187 случаев, когда как в прошлом году их было всего 28.

Также Михаил Дегтярев напомнил, что для увеличения популяции кабанов, которыми и питается тигр, уже подписано постановление о запрете охоты на три года на кабана.

Параллельно работает оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций. В ее состав входят специалисты управления и центра по сохранению и изучению амурского тигра. Ею командует Юрий Колпак, начальник управления охотхозяйства правительства. Он рассказал, что у специалистов есть необходимое для отлова, обездвиживания и перевозки тигра оборудование. Правда, его недостаточно. Тогда губернатор поручил профильным специалистам решить этот вопрос.

Также Михаил Дегтярев заявил о необходимости строительства дополнительных вольеров и покупки спецклеток для реабилитации животных. Он акцентировал внимание на том, что нужно защитить и хищника, и создать комфортные условия для жителей региона, в том числе не забывать о решении конфликтов с другими животными.

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