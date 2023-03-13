Пиломатериалы не пустили в Китай из Хабаровского края Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Большого черного елового усача нашли специалисты Россельхознадзора в древесине, которую хотели отправить в Китай из Хабаровского края. Пиломатериалы изготовили в Нанайском районе.

Опасного карантинного вредителя специалисты нашли при обязательном обследовании партии сосны.

- Насекомое находилось в стадии личинки, жизнеспособность которой подтвердила лабораторная проверка. Партия экспортных пиломатериалов объемом 90 кубических метров была заготовлена в Нанайском районе, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

В перечень запрещенных жуки попали не только из-за урона, который они могут причинить древесине. Насекомые являются переносчиками сосновой стволовой нематоды - опасного паразита, из-за которого гибнут деревья.

Информацию о результатах проверки передали в управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

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