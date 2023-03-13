Режим повышенной готовности ввели в филиале электросетей Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ухудшение погоды в Хабаровском крае внесло свои коррективы в обычное течение жизни. На трассах закрыли движение для автобусов и грузовиков, а Хабаровские электросети объявили режим повышенной готовности.

- В филиале установлены круглосуточные дежурства ремонтного и оперативного персонала. Специалисты проводят непрерывный мониторинг метеообстановки, усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе АО «ДРСК».

Сейчас все энергетические объекты предприятия работают в штатном режиме. Никаких сбоев нет, люди с жалобами на перебои электричества к специалистам не обращались.

Однако сотрудники не отрицают, что проблемы могут возникнуть. Если у вас отключат свет, то нужно обратиться по телефону горячей линии 8 800-1000-397. Обратиться к специалистам и рассказать о проблеме можно круглосуточно, а звонки по этому номеру - бесплатные.

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