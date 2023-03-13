За помощь и поддержку поблагодарили участники спецоперации губернатора ЕАО Фото: Александр КОЦ

Мобилизованные жители Еврейской автономной области поблагодарили губернатора Ростислава Гольдштейна за помощь и поддержку. Солдаты записали видеообращение для главы региона.

Из ЕАО на передовую для военных постоянно передают гуманитарную помощь. За год в зону проведения спецоперации отправили больше 300 тонн вещей.

Ростислав Гольдштейн сам два раза ездил в зону СВО. Там он встречался с бойцами из региона. Он передал им технику, машины УАЗ «Патриот», квадрокоптеры, два вида прицелов. Также среди полученных военными вещей были дождевики, спальные мешки, бензопилы, инструменты.

Недавно он получил видео, отправленное с передовой. На кадрах военные поблагодарили губернатора за все, что он для них сделал.

- От всего личного состава специального отряда быстрого реагирования выражаем благодарность губернатору ЕАО и правительству региона за оказанную помощь. Предоставленные технические средства уже сегодня помогают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Вы вносите большой вклад в наше общее дело. Россия победит! Победа будет за нами! - сказали бойцы в видео.

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