Сдать ЕГЭ попробовали школьники Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялась тренировка по написанию Единого государственного экзамена. В ней приняли участие больше 1200 выпускников и около 800 организаторов и технических специалистов.

В этом году при проведении экзамена появятся два нововведения. Во-первых, получать материалы ЕГЭ будут из интернета, а сканировать их нужно прямо в аудиториях.

- Это, с одной стороны, упрощает работу, а с другой требует серьезной концентрации от организаторов, чтобы все работы выпускников правильно сформировать, отсканировать и отправить их в региональный центр оценки качества, – рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

По словам Татьяны Матвеенковой, тренировка показала, насколько пункты проведения ЕГЭ готовы к экзаменам, а также позволила отработать навыки использования новых технологий. Участие в ней приняли те специалисты, кто будет работать и на настоящем ЕГЭ.

Тренировку максимально приблизили к реальному экзамену. В ней задействовали 23 пункта - все, в которых в мае-июне будет проходить тестирование. Условия были щадящими, детей сильно не загружали, но специалисты наглядно посмотрели, как все будет проходить летом. В итоге мероприятие прошло успешно, без нарушений и в установленное время.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.