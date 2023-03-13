ТОГУ подписал соглашение о сотрудничестве с министерством транспорта Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В документе прописана не только возможность стажировки, но и переподготовки кадров для дорожно-транспортной отрасли, а также ведение совместной научно-исследовательской деятельности.

ТОГУ выпускает немало кадров для транспортной отрасли. Поэтому в ходе подписания соглашения важно предусмотреть прохождение студентами практики и стажировки на предприятиях края, а затем, после получения диплома, устраивать их на работу.

- Нам очень нужны специалисты, мы с удовольствием берем людей на практику. Невозможно быть по-настоящему квалифицированным, если ты не знаешь специфики своей работы, - сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

К слову, программа стажировки в органах исполнительной власти введена в крае с 2013 года. Она носит индивидуальный характер. Во время нее студенты сами выполняют свои обязанности и следят за этим. Они получают опыт, участвуют в подготовке значимых мероприятий. К этому прибавляются также социальные гарантии и хорошая зарплата.

В апреле на базе вуза состоится «Ярмарка вакансий». На ней студенты и выпускники смогут познакомиться с предложениями компаний края, а у работодателей появится возможность пообщаться с потенциальными соискателями и пригласить их на собеседование.

Также по соглашению в планах стоит повышение квалификации сотрудников. Поэтому должна состояться встреча руководителей предприятий и представителей федерального учебного центра безопасности дорожного движения на базе ТОГУ.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.