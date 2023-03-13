«Полиметалл» направит 100 миллионов рублей на социальные проекты в Хабаровском крае

Соглашение о сотрудничестве с «Полиметаллом» подписал губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Ежегодное соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. Компания должна направить 100 миллионов рублей инвестиций на реализацию значимых региональных программ.

- Социальные инвестиции помогают решать не только задачи регионального уровня, но и повышать качество жизни людей в районах присутствия компании. Правительство со своей стороны обеспечивает все условия для дальнейшего развития инвестпроектов, стабильной работы горнодобывающих предприятий, - сказал Михаил Дегтярев.

Порядка 10 миллионов рублей в этом году планируется потратить на развитие медицины в Амурском районе – именно там находится гидрометаллургический комбинат компании. Деньги уйдут на привлечение кадров, в том числе, и на ремонт их жилья. В прошлом году благодаря такой работе отремонтировали четыре квартиры и обновили внутрибольничную информационную систему районной больницы.

По соглашению также развивают спорт. В прошлом году на базе арены «Территория льда» в Амурске создали «Ледовый класс», где учат хоккею и фигурному катанию, а также развивают секцию следж-хоккея для людей с ОВЗ. Кроме того, в районе поддерживают хоккейные турниры и повышают доступность этих видов спорта для социально незащищенных слоев населения. Над этим продолжат работать и в текущем году. Традиционно поддерживают и профессиональные клубы региона.

Компания сотрудничает с регионом вот уже 10 лет. За это время она инвестировала больше двух миллиардов рублей в развитие края. Деньги вложили в сферы образования, спорта, культуры, здравоохранения, сохранения национальной культуры и традиций коренных народов Севера, а также улучшение инфраструктуры.

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