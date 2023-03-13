Четверых детей спасли из горящего дома в ЕАО

Четверых детей спали из горящего дома в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Из горящего дома в поселке Смидович спаслись взрослые и четверо детей. Но теперь хозяевам сгоревшего здания придется ответить за нарушения противопожарной безопасности.

По информации областного МЧС, пожар по улице Шевчука начался в 22:41. Горела веранда. Люди выбили окно, помогли выбраться детям и спаслись сами.

- Пламя быстро распространилось по сухим деревянным перекрытиям дома. Жилье спасти не удалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Сгорела веранда на площади 15 квадратных метров и крыша на площади 30 квадратных метров. Из дома пожарные вынесли газовый баллон вместимостью 50 литров. Это помогло избежать взрыва.

Известна возможная причина происшествия - аварийный режим сети при включенном на веранде электроприборе.

Сейчас семья живет у соседей. Есть вероятность, что хозяев привлекут к ответственности за хранение в доме газового баллона рассчитанного больше, чем на пять литров. Этот вопрос пока решают специалисты.

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