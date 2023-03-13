Более 4 миллионов рублей задолжала работникам компания в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В Еврейской автономной области в суд направили уголовное дело о невыплате зарплаты. Деньги за работу в течение нескольких месяцев не получили 70 специалистов, общая сумма долга составила больше четырех миллионов рублей.

По делу обвиняется 34-летний мужчина – руководитель компании, работающей в сфере пищевой промышленности. Его будут судить по статье за частичную невыплату зарплаты свыше трех месяцев или невыплату зарплаты целиком больше, чем за два месяца.

Уголовное дело завели по результатам прокурорской проверки.

- Установлено, что руководитель организации потратил полученные деньги на расчеты с контрагентами, допустив при этом в 2021-2022 годах невыплату заработной платы и иных предусмотренных законом выплат, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ЕАО.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности на этот же период.

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