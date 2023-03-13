Конкурс камерных ансамблей впервые состоялся в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске в первый раз прошел конкурс камерных ансамблей среди коллективов школ города. В нем приняли участие ребята в возрасте от восьми до 15 лет. Они представили на суд жюри 18 номеров. Школьники исполнили произведения разных стилей и жанров. На сцене звучала как классика, так и джаз и современная музыка.

В итоге Анна Федорова, Мария Куликова и София Прокопенко получили гран-при. Всего участники завоевали пять дипломов лауреатов первой степени, девять – второй степени и два диплома лауреата третьей степени. Например, для ансамбля «Кантабиле» это был первый подобный конкурс, но ребята ушли с него не с пустыми руками, а с дипломом лауреата второй степени. Оценили зрители также выступления приглашенных музыкантов, обучающихся в Хабаровском краевом колледже искусств и Центре современной эстрадной музыки «Аллегретто».

А для тех, кто мечтает связать свою жизнь с музыкой, в администрации напомнили хорошую новость: прием документов в музыкальные школы города стартует 20 апреля.

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