12 человек осудят за организацию незаконного казино в Магадане Фото: СК России по Магаданской области

В Магадане приговор суда за проведение незаконных азартных игр выслушают 12 человек. По информации областного следкома, шесть женщин в возрасте от 20 до 25 лет с 1 июня 2020 по 22 января 2021 года организовали незаконное казино в нежилых помещениях по улице Пушкина.

Уточняется, что девушки знали о том, что такая деятельность запрещена законом, но это их не остановило. Им помогали еще два человека, против которых уголовные дела выделили в отдельные производства.

- Эти же лица вместе с шестью женщинами возрастом от 19 до 35 лет с 6 апреля 2021 по 16 мая 2022 года там же в составе организованной группы подобным образом организовали и проводили азартные игры. В итоге они извлекли доход более восьми миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Магаданской области.

В отношении организатора, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело суд уже рассмотрел в отдельном производстве. Остальные материалы совсем скоро направят в орган, где магаданцам вынесут приговор.

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