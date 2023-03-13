Новые троллейбусы за 200 миллионов рублей появятся в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Хабаровске должны появиться новые троллейбусы. Администрация города запланировала потратить на их покупку больше 200 миллионов рублей.

Заявка от мэрии появилась на сайте госзакупок. Точная цена контракта – 202 253 330 рублей. Исполнитель должен определиться уже 22 марта.

Согласно данным заявки, 57,8 миллиона рублей уйдет на два троллейбуса, у которых окна должны быть выполнены из закаленного стекла и вклеены в проемы. Также у машин обязательно наличие антикоррозийной защиты всех внутренних полостей каркаса кузова. Цвет – оранжевый. Всего планируется закупить две штуки, стоимость одного – 28,9 миллиона рублей.

Остальные 144,5 миллиона рублей потратят на троллейбусы с возможностью автономного хода. Таких планируется купить пять штук. Стоимость у них та же – 28,9 миллиона рублей.

Контракт планируется исполнять в три этапа. Окончательный срок реализации контракта – 9 ноября 2023 года.

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