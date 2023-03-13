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НовостиОбщество13 марта 2023 11:25

Еще на одной дороге Хабаровского края ввели ограничения

Водителям рекомендуют не ездить далеко
Василина ВАСИЛЬЕВА
Еще на одной дороге Хабаровского края ввели ограничения

Еще на одной дороге Хабаровского края ввели ограничения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Циклон продолжает хозяйничать в Хабаровском крае. Регион завалило снегом, и погода внесла очередные коррективы в движение по краевым трассам.

Введено еще одно ограничение на движение автомобилей. Оно коснулось дороги Селихино- Снежный - Уктур Комсомольского района. Как и в других случаях, поездки запретили для пассажирского и тяжеловесного транспорта. Конечно, это предупреждающие меры, но водителей и компании призывают к нему прислушаться, говорят в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю.

И хоть на обычных автолюбителей запрет не распространяется, специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю советуют им воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы своего населенного пункта. Напомним, это поможет избежать серьезных аварий на дорогах, которые могут произойти из-за плохой видимости, заносов и гололеда.

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