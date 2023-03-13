Еще на одной дороге Хабаровского края ввели ограничения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Циклон продолжает хозяйничать в Хабаровском крае. Регион завалило снегом, и погода внесла очередные коррективы в движение по краевым трассам.

Введено еще одно ограничение на движение автомобилей. Оно коснулось дороги Селихино- Снежный - Уктур Комсомольского района. Как и в других случаях, поездки запретили для пассажирского и тяжеловесного транспорта. Конечно, это предупреждающие меры, но водителей и компании призывают к нему прислушаться, говорят в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю.

И хоть на обычных автолюбителей запрет не распространяется, специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю советуют им воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы своего населенного пункта. Напомним, это поможет избежать серьезных аварий на дорогах, которые могут произойти из-за плохой видимости, заносов и гололеда.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.