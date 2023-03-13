Убрать город от снега распорядился мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Снег накрыл Хабаровск практически с головой. Это вызывает не только неудобства для водителей и пешеходов, но и создает аварийную обстановку на дорогах. Поэтому спецтехника тут же начала убирать улицы и тротуары, а также обрабатывать их противогололедной смесью.

Работы будут повторяться каждый раз при выпадении свежего снега. Минувшей ночью на улицах города работали 26 спецавтомобилей, утром к уборке приступили больше 1200 человек. Они должны расчистить и обработать участки, по которым ходят люди, а также остановки общественного транспорта.

В связи с прогнозами синоптиков техника должна работать 24 часа в сутки. Такое заявление сделал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. Привлечь к уборке необходимо весь персонал, и в первую очередь обратить внимание на пешеходные дорожки, выходы из подъездов и участки около контейнерных площадок.

Управлению ЖКХ глава города поручил проконтролировать эту работу, в том числе лично, выезжая к жилым домам и проверяя уборку. Подключиться к избавлению города от снега Сергей Кравчук призвал и предпринимателей.

- Сегодня все предпринимательское сообщество должно следить за своими территориями. Пешеходные дорожки, прилегающие к зданиям, необходимо очистить в срочном порядке. Давайте избавим жителей нашего города от неудобств во время передвижения, – сказал Сергей Кравчук.

Также он обратил внимание на вопрос очистки крыш домов от сосулек.

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