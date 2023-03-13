Движение на шести улицах и трех шоссе ограничили в Магадане Фото: администрация Биробиджана
В Магадане ограничили движение на нескольких шоссе и улицах. По информации администрации города, запрет коснулся улиц Портовой, Кольцевой, Чукотской, Лукса, Карла Маркса, Набережной реки Магаданки, в переулке Марчеканском, в микрорайоне Нагаево, Магаданском, Дукчинском, Марчеканском шоссе. Там работает спецтехника. Специалисты расчищают подъездные пути и вывозят снег.
Поэтому жителей города попросили не парковаться на этих дорогах, чтобы не мешать спецтранспорту. Всего в городе снег убирают 50 машин.
- На линии работают автогрейдеры, бульдозеры и другая техника, - рассказали в администрации города.
Специалисты чистят ото льда и снега пешеходные переходы, тротуары и перекрестки. Не обходят стороной межквартальные проезды, подъездные пути к социальным объектам и контейнерным площадкам. Также они обрабатывают улицы противогололедным материалом.
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