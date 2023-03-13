В топ-100 движения «Волонтеры Победы» вошли активисты из Магаданской области Фото: "Волонтеры Победы. Магаданская область"

Активисты из Магаданской области стали лучшими в движении «Волонтеры Победы». По результатам отбора в детский центр «Смена» отправятся четыре человека.

Смена пройдет с 15 по 28 апреля. На нее поедут четыре активистки из Колымы. Девушки – курсанты клуба «Наследие», участницы регионального отделения движения «Волонтеры Победы». Это Василиса Мищенко, Дарья Доценко, Вероника Золотухина и Елизавета Маргач. Именно они вошли в список лучших по всей России.

На тематической смене девушек ждет увлекательная и насыщенная программа. Активистки встретятся с героями и лидерами российского движения. Им выпадет возможность организовать международные игры и акции, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, у девушек появится шанс создать собственный проект, рассказали представители регионального отделения.

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