«Серебро» и «бронзу» на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина взяла магаданка Александра Кустова Фото: ЦСП Магадан
С 10 по 12 марта в Нижнем Тагиле прошли международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В эти же дни прошли состязания и по лыжному двоеборью «Кубок медной горы». Два призовых места на них забрала спортсменка из Магадана Александра Кустова, участница Олимпиады в Пекине.
По информации Центра спортивной подготовки Магадана, у Александры – «серебро» и «бронза». Она сражалась за них со спортсменами из 12 регионов России, Беларуси и Казахстана.
- 10 марта Александра по сумме двух прыжков набрала 200,8 балла и заняла второе место среди женщин. 12 марта в прыжках с трамплина Саша стала бронзовым призером, - рассказали в ЦСП Магадана.
Первое место в обоих случаях завоевала Кристина Прокопьева из Свердловской области. Краснодарка Ирма Махиня 10 марта взяла бронзу, а 12-го – серебро.
В десятку лучших вошли еще две спортсменки из Магаданской области. Елизавета Мохова стала пятой, а Валерия Колясникова – восьмой.
К слову, название соревнований выбрано не просто так. Именно в Нижнем Тагиле расположено самое крупное в стране месторождение меди.
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