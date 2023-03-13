Жителям Хабаровского края рассказали, куда звонить при проблемах, возникших из-за снегопада Фото: Ирина Горбачева

Мощный циклон пришел в Хабаровский край. Улицы городов, тротуары, региональные дороги – все замело снегом. Уже перекрыто несколько участков краевых магистралей. Ездить по ним пассажирскому транспорту и большегрузам запретили.

Напомним, где введены ограничения. Это федеральные дороги «Уссури», «Хабаровск-Комсомольск», «Лидога-Ванино», «Амур (Хабаровск-Биробиджан)» и региональные участки «Комсомольск-Амурск», «Подъезд к селу Ачан», «Комсомольск-Солнечный», «Подъезд к поселку Горный».

На дороги вышли все оперативные службы – такое поручение дал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Специалисты всеми силами пытаются бороться с последствиями снегопада. Работы мониторят при помощи системы ГЛОНАСС. Также для жителей Хабаровского края открыли «горячую линию». Звонки принимают сотрудники ситуационного центра в круглосуточном режиме. Обращаться туда можно по телефону 8-800-250-56-10.

Водителям напоминают: не стоит сейчас ездить на дальние расстояния, а, по возможности, никуда не ездить вообще. На дорогах стоит быть предельно аккуратными и внимательными, не нарушать правила и не превышать скорость. Вероятность заносов в этот период из-за гололеда вырастает в разы. Кроме того, сохраняется плохая видимость.

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