Парту героя в честь Владимира Колесникова открыли в лицее Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается акция «Парта Героя», призванная увековечить память о тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг и защищая Родину. Участником акции на этот раз стал многопрофильный лицей, бывшая школа №50. Здесь открыли «Парту Героя» в честь командира спецподразделения отряда «Альфа» Владимира Колесникова.

Военнослужащий провел в составе отряда «Альфа» 393 дня в зоне контртеррористических действий на Северном Кавказе. 18 лет назад 8 марта их группа уничтожила президента республики Ичкерия Аслана Масхадова, который лично руководил захватом школы в Беслане и захватом Буденовска. Владимир Колесников погиб 10 марта. Противник сбил вертолет, когда он со своим отделением возвращался на базу.

Во время церемонии открытия «Парты Героя» почетный караул вынес флаги под звуки гимна, а после присутствующие почтили память бойца минутой молчания.

В Хабаровске продолжается акция «Парта Героя», призванная увековечить память о тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг и защищая Родину. Участником акции на этот раз стал многопрофильный лицей, бывшая школа №50. Здесь открыли «парту Героя» в честь командира спецподразделения отряда «Альфа» Владимира Колесникова.

Военнослужащий провел в составе отряда «Альфа» 393 дня в зоне контртеррористических действий на Северном Кавказе. 18 лет назад 8 марта их группа уничтожила президента республики Ичкерия Аслана Масхадова, который лично руководил захватом школы в Беслане и захватом Будёновска. Владимир Колесников погиб 10 марта. Противник сбил вертолет, когда он со своим отделением возвращался на базу.

Во время церемонии открытия «Парты Героя» почетный караул вынес флаги под звуки гимна, а после присутствующие почли память бойца минутой молчания.