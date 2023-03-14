Дорогу Советская Гавань – Ванино открыли для грузовиков и автобусов
Фото: Правительство Хабаровского края
13 марта Хабаровский край накрыл снежный циклон. Из-за непогоды междугородние трассы закрыли для движения большегрузов и пассажирских автобусов. Уже вечером осадки прекратились, и ситуация на дорогах стабилизировалась.
- 14 марта в 7:00 было снято временное ограничение на движение грузовиков и автобусов на дороге Советская Гавань - Ванино, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Жителей региона призывают отказаться от несрочных поездок за пределы города. Водителей просят соблюдать меры безопасности, скоростной режим и правила дорожного движения. В случае чрезвычайных ситуаций на дорогах нужно звонить по номеру «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.
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