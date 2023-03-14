Сергей Тижин стал первым участником предварительного голосования «Единой России» Фото: отделение "Единой России" по Хабаровскому краю

В Хабаровске зарегистрирован первый участник предварительного голосования «Единой России» Сергей Тижин, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии».

- Он подал документы на участие в праймериз (внутрипартийные выборы единого кандидата от партии - прим. ред.) по выборам мэра. Его заявку зарегистрировали 13 марта, - рассказали в отделении «Единой России» по Хабаровскому краю.

Сергей Тижин - уроженец Хабаровска, окончил университет экономики и права по специальности «Экономика». Уже больше восьми лет он занимается общественной деятельностью и развитием молодежной политики в регионе. Сергей Тижин также участвует в кадровом проекте «ПолитСтарт».

Подать заявку на участие в предварительном голосовании можно в региональный организационный комитет на Шевченко, 9 или через сайт pg.er.ru. Документы будут принимать до 27 апреля.

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