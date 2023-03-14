Дорожные службы круглосуточно расчищают улицы Хабаровска от снега Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Утро 14 марта большая часть хабаровчан провела в пробках, которые тянутся буквально через весь город. В администрации краевой столицы уверяют: «Службы благоустройства работают 24/7». Несмотря на это, даже расчищенные дороги «стоят» без движения.

- Добиралась на работу из Северного в центр почти 2,5 часа. Двигались, наверное, пять километров в час, если не меньше. Чуть быстрее поехали только ближе к центру. Такого ужаса на дорогах не было даже в середине зимы, когда морозы опускались до минус 30 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» о своей утренней поездке на работу местная жительница.

В мэрии сообщили, что сначала дорожники убирают главные магистрали, связывающие районы города. Также ведутся работы по расчистке тротуаров, остановок и переходов. При этом даже в центре города пешеходам приходится проявлять ловкость, пересекая перекрестки без падений. Заледеневшие скользкие дороги покрыты рыхлым снегом, из-за чего двигаться по ним небезопасно.

Пешеходный переход возле остановки "ДВЖД" не убран Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

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