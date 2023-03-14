Мэрия и перевозчики Хабаровска обсудили работу общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

Совещание по вопросам безопасности пассажирских перевозок прошло в администрации Хабаровска. На встрече присутствовали представители мэрии и перевозчики.

Участники совещания обсудили перевозку людей с ограниченными возможностями здоровья и обновление транспортного парка. Сейчас на маршрутах курсируют 18 автобусов, которые нужно заменить новыми машинами.

- Участвуя в конкурсе на осуществление перевозок, предприниматели берут на себя обязательства. Среди них - обновление автобусов. Хабаровск - это столица края, и он должен во всем соответствовать этому статусу, - сказал Александр Прохорец, заммэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Перевозчикам перечислили нарушения, которые были зарегистрированы сотрудниками администрации города в работе общественного транспорта. Это и проезд водителями остановок, несоблюдение графика движения, отмена первых и последних рейсов и прочее.

- Это недопустимо. На остановках стоят люди, которые знают, что автобус должен прийти, потому что перевозки организованы мэрией и предпринимателями, которые обязались возить пассажиров по установленным маршрутам и в установленное время. Бывают объективные причины, но тогда оперативно должен быть извещен диспетчер, а в случае неисправности машины - найден резервный транспорт.

Кроме прочего, было зарегистрировано несколько случаев, когда водители высаживали детей из автобусов. По этим сообщениям уже проводится проверка. Перевозчики выслушали все замечания и пообещали разобраться с ними.

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