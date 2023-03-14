Готовность региона к паводкам и лесным пожарам обсудили в правительстве Хабаровского края Фото: Вячеслав Реутов

В правительстве региона состоялась встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и замначальника ГУ «Национального центра управления в кризисных ситуациях», старшего опердежурного МЧС России генерал-майора внутренней службы Александра Павлова. Они обсудили готовность края к сезону паводков и лесных пожаров.

- Из-за климата и расположения для нашей территории характерны все виды природных угроз. Поэтому мероприятия по предупреждению ЧС и предотвращению их последствий находятся под особым контролем. Мы постоянно взаимодействуем с ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и готовы впредь совместно выполнять задачи по защите людей и имущества, - сказал Михаил Дегтярев.

В регионе действует группировка сил, насчитывающая 5,7 тысячи человек. Это сотрудники МЧС, представители служб по гражданской защите и другие. В распоряжении спасателей имеется 1,7 тысячи единиц техники. Это позволяет проходить паводковый и пожароопасный сезоны без жертв среди населения и серьезного ущерба имуществу края.

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