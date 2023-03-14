Вылетел на тротуар: машина протаранила ждавшую автобус хабаровчанку

Водитель сбил женщину на остановке в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Утром 14 марта пассажиры ждали автобус на остановке «Пограничный институт». Неожиданно для всех на тротуар вылетела иномарка, сбив женщину, которая стояла за пределами проезжей части.

- Водитель «Дайхатсу» ехал по Большой. Он не рассчитал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия, из-за чего машину занесло, и она вылетела за пределы дороги. Иномарка сбила 52-летнюю женщину. К счастью, травмы оказались не тяжелыми. У нее диагностировали ушиб колена, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Хабаровчан просят учитывать погоду и дорожные условия, выбирая скорость и манеру вождения. Игнорирование правил может привести к ужасным последствиям.

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