Ежемесячные выплаты получают медработники Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Больше шести тысяч медработников региона получают соцвыплаты, назначенные краевым отделением Социального Фонда России. Общая сумма поддержки с января 2023 года уже превысила 59 миллионов рублей. Размер помощи зависит от категории специалиста и вида организации.

- Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, работникам станций и отделений скорой помощи, - рассказали в пресс-службе отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Выплаты назначают медикам, имена которых занесены в электронный реестр работников, имеющих право на ее получение. Медучреждения ежемесячно передают необходимые для этого данные о своих сотрудниках. Поддержка назначается автоматически без подачи заявления.

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