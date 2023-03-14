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НовостиОбщество14 марта 2023 2:41

Хабаровский депутат Иван Рыбин вернулся из Дебальцево

Представитель гордумы рассказал об итогах своей поездки
Александра ЯВИЩЕНКО
Депутат из Хабаровска Иван Рыбин вернулся из Дебальцево

Депутат из Хабаровска Иван Рыбин вернулся из Дебальцево

Фото: Администрация Хабаровска

Представитель хабаровской гордумы Иван Рыбин недавно побывал в Дебальцево в составе краевой депутатской группы. Вместе с коллегами он посетил ДНР и ЛНР, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам на передовой и соцобъектам Дебальцево.

Первая партия гуманитарки весила порядка одной тонны. Вторая уже готовка к отправке из Хабаровска самолетом. В посылках - канцтовары и школьные принадлежности, которые нужны детям для учебы.

- В первый же день встретились и поговорили с местными жителями. Они рассказали, что за сутки до этого американскими ракетными комплексами был уничтожен физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы посетили и осмотрели разрушенные объекты. Город находится в зоне поражения артиллерии противника, и украинские нацисты держат в страхе мирное население. В ходе обстрела также пострадали общежитие и Дом культуры, - сказал Иван Рыбин.

Депутатская группа встретилась с мэром Дебальцево Сергеем Желновачем. Они объехали все соцучреждения, обсудили план действий на будущее, договорились о сотрудничестве и поддержке.

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