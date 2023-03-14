Хабаровский депутат Иван Рыбин вернулся из Дебальцево

Депутат из Хабаровска Иван Рыбин вернулся из Дебальцево Фото: Администрация Хабаровска

Представитель хабаровской гордумы Иван Рыбин недавно побывал в Дебальцево в составе краевой депутатской группы. Вместе с коллегами он посетил ДНР и ЛНР, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам на передовой и соцобъектам Дебальцево.

Первая партия гуманитарки весила порядка одной тонны. Вторая уже готовка к отправке из Хабаровска самолетом. В посылках - канцтовары и школьные принадлежности, которые нужны детям для учебы.

- В первый же день встретились и поговорили с местными жителями. Они рассказали, что за сутки до этого американскими ракетными комплексами был уничтожен физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы посетили и осмотрели разрушенные объекты. Город находится в зоне поражения артиллерии противника, и украинские нацисты держат в страхе мирное население. В ходе обстрела также пострадали общежитие и Дом культуры, - сказал Иван Рыбин.

Депутатская группа встретилась с мэром Дебальцево Сергеем Желновачем. Они объехали все соцучреждения, обсудили план действий на будущее, договорились о сотрудничестве и поддержке.

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