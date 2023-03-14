Ограничения для движения автобусов и большегрузов сняты на трассах Хабаровского края

Ограничения для движения автобусов и большегрузов снято на трассах Хабаровского края
Фото: Иван МАКЕЕВ
После сильнейшего снегопада, который накрыл регион 13 марта, на федеральных трассах и междугородних дорогах Хабаровского края ввели ограничение для движения грузовиков и пассажирских автобусов. Днем 14 марта проезд в некоторых направлениях снова открыт.
- С 11:00 снято ограничение на участке Комсомольск - Солнечный и на подъезде к поселку Горный. С 12:00 разрешено движение по трассе А-370 Хабаровск - Владивосток, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Несмотря на отмену ограничений, водителей призывают соблюдать бдительность и не выезжать за пределы города без острой необходимости. По прогнозу погоды, регион снова попадет под влияние циклона уже 15 марта. Синоптики также обещают снегопады и сильный ветер, сочетание которых может сильно снизить видимость и создать аварийные ситуации на дорогах. В случае ЧС нужно звонить по номерам «112» или «101».
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