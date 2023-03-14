Ограничения для движения автобусов и большегрузов сняты на трассах Хабаровского края

Ограничения для движения автобусов и большегрузов снято на трассах Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

После сильнейшего снегопада, который накрыл регион 13 марта, на федеральных трассах и междугородних дорогах Хабаровского края ввели ограничение для движения грузовиков и пассажирских автобусов. Днем 14 марта проезд в некоторых направлениях снова открыт.

- С 11:00 снято ограничение на участке Комсомольск - Солнечный и на подъезде к поселку Горный. С 12:00 разрешено движение по трассе А-370 Хабаровск - Владивосток, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Несмотря на отмену ограничений, водителей призывают соблюдать бдительность и не выезжать за пределы города без острой необходимости. По прогнозу погоды, регион снова попадет под влияние циклона уже 15 марта. Синоптики также обещают снегопады и сильный ветер, сочетание которых может сильно снизить видимость и создать аварийные ситуации на дорогах. В случае ЧС нужно звонить по номерам «112» или «101».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.