Режим повышенной готовности объявлен в семи районах Хабаровского края Фото: Сергей ГАПОН

Второй день Хабаровский край находится «в плену» снежного циклона и его последствий. Больше всего от обилия осадков страдают водители и пешеходы. При этом серьезных ЧП или аварий на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Все еще закрыты для движения большегрузов и пассажирских автобусов несколько трасс: из Хабаровска в Биробиджан, Ванино, Селихино-Снежный-Уктур, Комсомольск-Солнечный.

В связи с прохождением циклона власти края ввели режим повышенной готовности в семи районах: Ульчском, Советско-Гаванском, имени Лазо, Вяземском, Нанайском, Бикинском и Тугуро-Чумиканском. Спасательные службы, несущие дежурства на этих территориях, готовы к оперативному устранению последствий снегопада и непогоды.

- Накануне были нарушения электроснабжения в пяти населенных пунктах Нанайского района: Дубовый Мыс, Гасси, Дада, Даерга и Найхин. Причиной стало замыкание высоковольтной линии из-за налипшего на провода снега. Аварию устранили в течение дня. Также перенесли время вылета местных авиарейсов. Хотя других ЧС не происходило, риск их возникновения еще сохраняется, - рассказали в дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края.

По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления 14 марта ожидаются на севере края: в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Здесь возможны сильные осадки и метель, а скорость ветра местами будет доходить до 20-25 метров в секунду. На многих дорогах Хабаровского края сохранится гололед и снежный накат.

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