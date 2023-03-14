Хвостовое оперение для беспилотников производят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская фракция «Единая Россия» вместе с предпринимателями города организовала производство хвостового оперения для осколочных гранат ВОГ-17, которые используют с беспилотниками. Они применяются при проведении спецопераций. Только за прошлый месяц было произведено более 100 единиц. Такого количества оперения хватит одному расчету на пять-семь дней.

- Сегодня как никогда важно помогать тем, кто находится на передовой, исполняя свой священный долг перед Родиной, отстаивая ее интересы. Приглашаю всех включиться в данный процесс, оказать содействие в привлечении дополнительных средств и информировании предпринимателей о возможности внести свой вклад в общее дело. Это в дальнейшем позволить расширить объемы производства и приблизить победу, - сказал Александр Мелека, депутат Хабаровской городской думы.

Деталь печатается на 3D-принтере. Ее схема сложная, а другого способа производства пока нет. Уже разработано три модели хвостового оперения. Их стоимость варьируется от 120 до 180 рублей за штуку.

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