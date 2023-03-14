«Парту Героя» в честь Михаила Еремина открыли в школе Хабаровска Фото: управление образования Хабаровска

В школах Хабаровска продолжают открывать «Парты Героев». Накануне торжественное мероприятие состоялось в школе №26 имени Романа Филиппова.

В учебном заведении появилась парта в честь Михаила Еремина. Он окончил эту школу в 2017 году, но погиб на спецоперации. Теперь на ученическом столе указана вся информация о Герое.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, Михаил Сергеевич посмертно награжден орденом Мужества, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Проект «Парта Героя» нужен, чтобы сформировать у школьников уважительное отношение к истории стран и людям, ставшим настоящими героями. На ученическом столе размещается вся информация о заслуженном человеке, имеющем отношение к школе, в которой устанавливают парту. Здесь есть фотография, биография и заслуги. Также на парте размещается QR-код, по которому можно попасть на официальный портал с информацией о герое.

Сидеть за такой партой могут ученики, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни школы.

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