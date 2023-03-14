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НовостиПроисшествия14 марта 2023 4:45

Новый день – новые опасности: мощный снежный циклон еще раз обрушится на Хабаровск 15 марта

Снег снова прогнозируют Хабаровскому краю 15 марта
Александра ЯВИЩЕНКО
Снег снова прогнозируют Хабаровскому краю 15 марта

Снег снова прогнозируют Хабаровскому краю 15 марта

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Новые сюрпризы подготовила погода Хабаровску 15 марта. Действие снежного циклона все еще будет ощущаться в краевой столице. Жителей города предупреждают о гололеде на дорогах. По прогнозу синоптиков, в среду в Хабаровске ожидается мокрый снег. Преимущественно, осадки пройдут днем. Ночью столбик термометра покажет от -10 до -12. Максимальная температура днем составит от +2 до +4. Ветер поднимется до 5-14 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края 15 марта ночные морозы до -12 градусов днем сменятся положительными температурами – от +2 до +7. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Мокрый снег, местами очень сильный пройдет и в центральной части региона. В среду ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью будет от -9 до -20, а днем от -7 до +4 градусов.

Север Хабаровского края засыплет снегом. Особенно сильные осадки пройдут в Охотском районе. Ночью на градуснике будет от -3 до -17, а днем от -7 до +3. Средняя скорость ветра составит 5-14 метров в секунду, а на побережье – до 25 метров.

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