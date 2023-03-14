Снег снова прогнозируют Хабаровскому краю 15 марта Фото: Олег АДАМОВИЧ

Новые сюрпризы подготовила погода Хабаровску 15 марта. Действие снежного циклона все еще будет ощущаться в краевой столице. Жителей города предупреждают о гололеде на дорогах. По прогнозу синоптиков, в среду в Хабаровске ожидается мокрый снег. Преимущественно, осадки пройдут днем. Ночью столбик термометра покажет от -10 до -12. Максимальная температура днем составит от +2 до +4. Ветер поднимется до 5-14 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края 15 марта ночные морозы до -12 градусов днем сменятся положительными температурами – от +2 до +7. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Мокрый снег, местами очень сильный пройдет и в центральной части региона. В среду ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью будет от -9 до -20, а днем от -7 до +4 градусов.

Север Хабаровского края засыплет снегом. Особенно сильные осадки пройдут в Охотском районе. Ночью на градуснике будет от -3 до -17, а днем от -7 до +3. Средняя скорость ветра составит 5-14 метров в секунду, а на побережье – до 25 метров.

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