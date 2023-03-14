Рейсы из Хабаровска в Охотск и Чегдомын перенесли на 15 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода нарушила планы пассажиров, которые планировали перелеты на 13 и 14 марта. Из-за снежного циклона некоторые рейсы из Хабаровска перенесли на среду.

- Рейсы 401 и 402 из Хабаровска в Охотск и обратно за 12, 13 и 14 марта переносятся. Следующий вылет запланирован на 15 марта в 9:10. В Охотске закрыт аэропорт, потому что видимость в городе составляет 800 метров, а порывы ветра – 12-15 метров в секунду, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Также из-за непогоды перенесли рейс 411 из краевой столицы в Чегдомын. По информации аэропорта Хабаровск, самолет по этому маршруту вылетит завтра в 9:10, если погода не внесет новые коррективы в расписание.

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