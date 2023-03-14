Микрорайон остался без воды из-за аварии в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане начали устранять порыв по улице Лазо. С 9 часов специалисты ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» приступили к работам. На время, пока идет ремонт, - до конца рабочего дня - без холодной и горячей воды остались жители микрорайона «Биробиджан-2» и часть поселка Заречье. На улицах Советская, Широкая и Невская возможно снижение давления.

В микрорайоне котельная работает в штатном режиме, воду забирают из скважины.

- Также ремонт водопроводной сети ведется по проспекту 60-летия СССР. До 20 часов будет закрыт участок дороги от улицы Пушкина до улицы Октябрьской. Движение транспорта в это время запрещено, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Водоснабжение специалисты должны запустить уже к вечеру – такую задачу поставили перед руководством. Также они должны открыть участок дороги по проспекту.

Пока дорога перекрыта, автобусы идут через железнодорожный вокзал. В обратном направлении общественный транспорт едет по обычной схеме.

Работает аварийно-диспетчерская служба ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс». Туда можно позвонить по телефону 8 (42622) 3-81-38. Обратиться с вопросами можно также в ЕДДС Биробиджана: 8 (42622) 2-38-19, 8 (42622) 4-10-10.

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