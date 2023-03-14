«Премию здоровья» вручат организациям Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

1 апреля в мэрии откроется прием заявок на «Премию здоровья». Участие в конкурсе могут принять организации, которые занимаются популяризацией здорового образа жизни (ЗОЖ). Победителей выберут в трех номинациях, определив лучшие программы или мероприятия по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи, по формированию ЗОЖ, по популяризации донорства.

- В первой номинации комиссия будет учитывать мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных отношений, сплочение детей и взрослых. Во второй - способствующие формированию у населения потребности быть здоровым, мотивации к отказу от вредных привычек. В третьей в зачет пойдут мероприятия, направленные на вовлечение сотрудников в донорское движение, - рассказали в администрации Хабаровска.

Заявки можно будет подать до 1 сентября 2023 года в управление по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска. Приносить документы нужно на Нагишкина, 7 в кабинет №110. Телефон для справок - 40-90-64.

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