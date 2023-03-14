За нарушения при оплате дорожных работ суд оштрафовал компанию в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане суд взыскал 1,5 миллиона рублей с дорожного учреждения «Магаданское». Иск направила прокуратура области.

Надзорный орган проверил, как исполняется бюджетное законодательство, и нашел нарушения. В 2020 году специалисты компании ремонтировали дорогу Магадан - Балаганное - Талон.

В итоге выяснилось, что компания предъявила необоснованную оплату расходов по перевозке песчано-гравийной смеси с участка в поселке Армань до места ремонта. Поэтому прокуратура направила иск, чтобы защитить интересы Магаданской области.

- По иску прокуратуры суд взыскал в бюджет региона денежные средства в размере около 1,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Суд требования удовлетворил, но его решение пока не вступило в законную силу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.