50 миллионов рублей направят на улучшение жилья тружеников села в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Жители сельских территорий смогут получить господдержку на покупку или строительство дома в 2023 году. На эти цели будет выделено 50,4 миллиона рублей. 25,6 миллиона направят из федерального бюджета, а остальную часть - краевой минсельхоз в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». За эти средства планируется оказать помощь минимум 18 семьям. Сумма выплаты зависит от размера семьи и норматива стоимости строительства дома. В общей сложности государство компенсирует 70 процентов расходов.

- Один из критериев получения средств - нуждаемость в улучшении жилья. Получатель господдержки должен постоянно жить и работать в сельской местности - в социальной сфере или агропромышленном комплексе, - сказал Александр Сухоручко, глава отдела соцпроектов минсельхоза Хабаровского края.

Выдача сертификатов на соцвыплату в 2023 году уже началась. Их можно использовать на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.

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