Гигантскую миому матки удалили женщине в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

Высокотехнологичную операцию провели 38-летней женщине в Хабаровске. Врачи гинекологического отделения Перинатального центра удалили ей гигантскую миому матки.

По информации минздрава Хабаровского края, миома составила 10-11 сантиметров. Ее удалили с помощью лапароскопии. Специалисты отмечают, что на репродуктивную функцию это никак не влияет, и через полгода женщина уже может готовиться к беременности.

- На сегодняшний день миома матки остается самой распространенной патологией у женщин. Миома не является причиной бесплодия, но может приводить к тому, что у женщины возникнут проблемы при вынашивании ребенка. Это и самопроизвольные выкидыши на раннем сроке, и формирование других патологий, - рассказал Максим Ступак, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения центра.

Он рассказал, что у пациентки нет детей, но спустя шесть месяцев она сможет начать их планировать. Женщине удалили миоматозный узел, а матку ушили послойно тремя рядами, что обеспечит полноценное формирование рубца. Специалист также посоветовал хабаровчанкам обращаться к врачу, прежде чем планировать беременность.

Задать вопросы специалистам Перинатального центра можно на горячей линии по телефону 8 (4212) 45-25-55 или онлайн на сайте.

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