Часть федеральной дороги перекроют в ЕАО 18 марта Фото: УГИБДД по Магаданской области

18 марта жителей ЕАО ждет масштабный забег. В области пройдут региональные соревнования по легкой атлетике «Биробиджанская сотка». Участники посоревнуются в беге по шоссе на дистанции 15, 42 и 100 километров.

В связи с проведением соревнований будет перекрыта часть федеральной дороги от автозаправки «Роснефть» до стелы «Биробиджан». Водителям предлагают объехать перекрытый участок через поселок Мясокомбинат.

Подать заявки на участие в забеге можно до 16 марта включительно. На данный момент уже зарегистрировано 69 атлетов. Гонка на все дистанции стартует 18 марта в 8:00. Начальная точка - Советская, 115, район стелы. В 12:00 будут объявлены имена победителей.

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