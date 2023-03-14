«Ваши счета заблокированы»: отец и сын лишилась почти пяти миллионов рублей в Хабаровском крае

Мошенники украли у пожилого мужчины и его сына 4,8 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

68-летний житель Ванинского района и его 40-летний сын обратились в полицию. Они рассказали, что неизвестные обманом заставили перевести их почти пять миллионов рублей.

С 15 февраля по 10 марта мужчины получили несколько звонков с неизвестных номеров. Первый раз вызов поступил из «правоохранительных органов». Звонивший сказал, что на счета мужчин совершается мошенническая атака. Второй звонок добавил убедительности. На этот раз разговор вели «сотрудники безопасности банка». Они сказали, что счета мужчин заблокированы.

- Поверив звонившим, родственники обналичили все деньги и через банкомат отправили их на счета, продиктованные аферистами, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В сумме мужчины потеряли четыре миллиона 847 тысяч рублей. Полиция завела дело по статье «Мошенничество» и приступила к поиску виновных. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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