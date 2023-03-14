За сутки спасатели помогли 11 застрявшим в снегу автомобилистам на дорогах Хабаровского края

За сутки спасатели помогли 11 застрявших в снегу автомобилистов на дорогах Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мощный циклон накрыл Хабаровский край 13 марта. Города и населенные пункты региона завалило снегом. Утром 14 числа он продолжал действовать на территории региона. Несколько автомобильных трасс края закрыли из-за плохой видимости и гололеда. Но, к счастью, чрезвычайных ситуаций не произошло.

Все это время на дорогах дежурили четыре группы спасателей. За сутки их помощь потребовалась 11 автомобилистам - водителям шести большегрузов и пяти легковых машин.

- Некоторые автомобили специалисты эвакуировали при помощи буксировочных тросов и техники высокой проходимости, других получилось вытолкать своими силами. Дежурство специалистов продолжается. Уже известны маршруты патрулирования трасс и места дежурства на дорогах. Кроме того, спасатели выезжают на места по заявкам хабаровчан, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ограничения на некоторых трассах остаются. До 16 марта сохраняется неблагоприятная метеообстановка. Синоптики предупреждают: в этот период продолжится снегопад и усиление ветра. На дорогах - гололед и снежный накат. В северных районах - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском - ожидаются сильный снег и ветер, метель.

В случае происшествия необходимо звонить по телефонам «101» или «112».

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