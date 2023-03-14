Проекты краевых и федеральных законов обсудили депутаты Хабаровского края Фото: Закдума хабаровского края
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края собрались на очередном заседании. На нем парламентарии обсудили предлагаемые законопроекты.
- Среди краевых инициатив - включение Лидогинского сельского поселения Нанайского района в перечень территорий компактного проживания коренных малочисленных народов в Хабаровском крае. Сейчас в нем живут 543 человека, относящихся к коренным народам Севера. Это больше 30 процентов всего количества жителей поселения, - рассказали в пресс-службе закдумы Хабаровского края.
Кроме этого, депутаты поддержали законопроекты о предоставлении участникам спецоперации и их семьям права на первоочередный личный прием. Кроме того, краевое правительство теперь может выбирать порядок отнесения земель к перечню особо охраняемых территорий региона.
Также парламентарии приняли к сведению отчет Контрольно-счетной палаты за прошлый год, одобрили план основных мероприятий по исполнению послания президента и выбрали кандидатов для награждения почетной грамотой закдумы и назначения на должность мирового судьи.
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