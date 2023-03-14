Троих подростков осудили за кражу в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане приговор суда выслушали трое подростков. Юноши 14, 15 и 16 лет стали фигурантами уголовного дела о краже с проникновением в чужое жилье. Преступление они совершили по предварительному сговору, а потерпевшему причинили значительный ущерб.

24 мая прошлого года ребята гуляли в поселке Уптар по улице Зейской. Увидев один из частных домов и убедившись, что там никого нет, парни решили его ограбить.

- Незаконно проникнув в дом, приятели совместно украли строительные инструменты и другое имущество, причинив ущерб собственнику на общую сумму 19 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Во время следствия награбленное они вернули владельцу. Суд вынес им приговор: один год условно с испытательным сроком в еще один год. Категорию преступления заменили на менее тяжкую, в итоге от отбывания наказания парней освободили. Причиной стало их раскаяние в содеянном.

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