Движение на двух трассах открыли в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Хабаровского края снова могут ездить по участкам дорог Комсомольск-на-Амуре - Амурск и подъезд к селу Ачан. Движение по ним открыли 14 марта с 17 часов.

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края. На магистралях сотрудники дорожных организаций убрали последствия мощного снегопада, да и погода в регионе улучшилась.

Несмотря на это, водителей просят не забывать о правилах дорожного движения и быть внимательными на дорогах, соблюдая скоростной режим и безопасное расстояние. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номерам 101 и 112.

Ранее специалисты уже сняли ограничения на некоторых дорогах региона. Например, с 11 часов утра 14 марта открыты участки Комсомольск - Солнечный и подъезд к поселку Горный, а с 12 часов водители ездят по трассе А-370 Хабаровск - Владивосток.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.