На вопросы жителей во время прямого эфира ответил министр экономического развития Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

14 марта во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» прошел прямой эфир с Виктором Калашниковым, зампредом правительства - министром экономического развития Хабаровского края. Во время трансляции, которую помог организовать Центр управления регионом, он ответил на самые популярные вопросы жителей региона.

Хабаровчан интересовало, насколько рентабельной за полгода была дорога «Объезд Хабаровска».

- Эта дорога строилась и используется по концессионному соглашению, которое действует до 2032 года. Дорогу сдали в июне прошлого года, а 1 ноября официально открыто платное движение по ней. Стоимость строительства составила 37 миллиардов рублей. Ее уникальность в том, что она соединяет три федеральные трассы на юге Дальнего Востока: Чита - Хабаровск, Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Лидога - Ванино. В сутки по ней проходит порядка 4-5 тысяч автомобилей, - рассказал Виктор Калашников.

Он отметил, что сейчас специалисты собирают статистику, хотя и так понятно, что тарифная политика должна быть гибкой. Уже решается вопрос по введению транспортеров - запросы от многих компаний есть. Благодаря этому вырастет выручка. Кроме того, рассматривается коррекция тарифной сетки для легковых автомобилей.

С декабря прошлого года в систему «Инцидент Менеджмент» поступило больше 25 вопросов. Самыми популярными стали: льготные ипотеки, поддержка местного бизнеса и инвестпроекты.

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