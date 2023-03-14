Охранные зоны установили для двух кедровых рощ в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

У двух кедровых рощ, расположенных в Нанайском районе, появились охранные зоны. Обычно у таких территорий есть особые правила использования. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Рощи относятся к памятникам природы регионального значение.

Усиление охранного режима для природных территорий позволит снизить негативное влияние на места, где растет корейский кедр. Дерево, в свою очередь, выполняет важную для сохранения природы функцию, - им питаются птицы и животные многих видов.

- Уникальный уголок природы «Роща кедра корейского – равнинный кедровник» расположен в болотистой долине Амура в районе села Маяк. Статус памятника природы роща получила в 1997 году, - рассказал глава региона.

Такой же статус есть у «Рощи кедра корейского – лесная площадь», которая находится в долине реки Нюра. Его территории присвоили в том же, 1997-м. В этом месте гнездится мандаринка – редкий вид птиц.

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