В ЕАО за оборот синтетических наркотиков задержали жителя Хабаровска Фото: УМВД России по ЕАО

В Биробиджане полицейские пресекли канал распространения синтетических наркотиков. В городе задержали нескольких лиц, распространявших запрещенные вещества в особо крупном размере. У них изъяли больше 330 граммов синтетики.

- На территории областного центра сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Хабаровска, у которого при себе находилось 25 полимерных свертков с порошком белого цвета. Молодой человек признался, что данное вещество является наркотическим средством, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Выяснилось, что молодой человек был наркокурьером, работал в одном из интернет-магазинов. Запрещенные вещества он привез из Хабаровска и делал закладки в Биробиджане. Тайники находились в лесном массиве. Там полицейские нашли еще 22 свертка с порошком. Экспертиза подтвердила: это синтетический наркотик, производный N-метилэфедрона.

На территории Хабаровска оперативники установили еще двоих соучастников – молодых людей 24 и 22 лет. У них нашли два пакета с тем же веществом весом больше 335 граммов, а дома следователи обнаружили электронные весы и упаковку, которые хабаровчане использовали для фасовки.

Сейчас все трое находятся под стражей. За преступление они могут отправиться за решетку от 15 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

Пока ведется предварительное расследование. Специалисты выясняют, причастен ли к преступлению кто-нибудь еще.

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