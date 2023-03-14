Спасатели вытащили микроавтобус из снега в Магаданской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Спасатели МЧС Магаданской области помогли выбраться из снега водителю микроавтобуса. Машина застряла в сугробе, и выехать автомобилист не смог.

Это произошло по дороге на бывший военный пирс. Вытаскивали машину специалисты на вездеходе «Лось».

- Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области выехали для оказания помощи автомобилисту, помогли ему выбраться из снежного плена и сопроводили до выезда на дорогу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

При этом в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные осадки. Снегопады пройдут не только в областном центре, но и районах региона. Поэтому водителям советуют быть осторожней на дорогах. При необходимости и вовсе не стоит ездить на дальние расстояния и выезжать из населенных пунктов. А в случае происшествий можно позвонить спасателям по телефонам 101 и 112.

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