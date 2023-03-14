Двух сотрудников мэрии осудят за превышение полномочий в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровском крае в суд направили дело двух госслужащих из Комсомольска-на-Амуре. Чиновники обвиняются по двум уголовным статьям: превышение полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Делом против 36-летних комсомольчан занимались специалисты второго отдела по расследованию особо важных дел СК Хабаровского края.
По версии следствия с 2021 по 2022 год работники Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города принимали участие в управлении фирмой. Делали они это как лично, не боясь закона, так и через доверенного человека.
- В итоге их организация получила преимущества и покровительство, выраженные в незаконном обеспечении победы в открытом конкурсе на получение свидетельств на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам на территории Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
Сейчас следователи вместе с сотрудниками ФСБ собрали достаточно доказательств. Мужчинам предъявили обвинение. Дело направлено в суд, где уже вынесут приговор.
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